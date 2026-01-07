Атака США на Венесуэлу
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах

Fox News: протестующие в Иране сумели взять под контроль город Абданан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Протестующие в Иране установили контроль над городом Абданан и округом Малекшахи, сообщает Fox News. В своем репортаже телеканал ссылается на заявление, сделанное Национальным советом сопротивления Ирана (НСРИ). Представитель этой организации назвал произошедшее значительным событием и заявил, что люди на улицах празднуют эту победу.

Однако информация о захвате была немедленно опровергнута иранскими официальными источниками. Агентства Tasnim и Mehr утверждают, что в Абданане силами полиции был полностью восстановлен порядок, а ситуация в округе Малекшахи уже нормализована.

Ранее сообщалось, что количество беспорядков в Иране за последние дни значительно сократилось. По сравнению с первыми днями протестов, начавшихся в конце декабря 2025 года, их число уменьшилось примерно в три раза.

До этого появились данные, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации из страны. Он должен быть приведен в действие в том случае, если силовые структуры окажутся не в состоянии подавить протестное движение. Утверждается, что Хаменеи будет сопровождать небольшая группа из примерно 20 приближенных лиц, включая помощников и членов семьи. При разработке плана был учтен опыт бегства из Сирии свергнутого президента Башара Асада.

