Появились детали тайного плана побега верховного лидера Ирана в Москву Times: Хаменеи хочет бежать в Москву, если беспорядки в Иране усилятся

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации из страны на случай, если силовые структуры не смогут подавить протестные настроения, передает The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки. Его будет сопровождать небольшая группа приближенных, включающая в себя 20 помощников и родственников.

Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места, — говорится в публикации.

Этот план может осуществиться, если Хаменеи решит, что вооруженные силы и службы безопасности встали на сторону митингующих или перестали выполнять его распоряжения. Авторами было отмечено, что он был разработан с учетом опыта бегства свергнутого президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Ирана прошли массовые протесты, которые переросли в погромы и беспорядки. Наиболее напряженная ситуация сложилась на западе и северо-востоке страны. Вечером в пятницу, 2 января, в городе Борджнурд прошла акция протеста из-за колебаний курса риала. В некоторых районах протестующие начали громить объекты, хотя изначально выдвигали экономические требования.