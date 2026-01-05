Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:58

Появились детали тайного плана побега верховного лидера Ирана в Москву

Times: Хаменеи хочет бежать в Москву, если беспорядки в Иране усилятся

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации из страны на случай, если силовые структуры не смогут подавить протестные настроения, передает The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки. Его будет сопровождать небольшая группа приближенных, включающая в себя 20 помощников и родственников.

Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места, — говорится в публикации.

Этот план может осуществиться, если Хаменеи решит, что вооруженные силы и службы безопасности встали на сторону митингующих или перестали выполнять его распоряжения. Авторами было отмечено, что он был разработан с учетом опыта бегства свергнутого президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Ирана прошли массовые протесты, которые переросли в погромы и беспорядки. Наиболее напряженная ситуация сложилась на западе и северо-востоке страны. Вечером в пятницу, 2 января, в городе Борджнурд прошла акция протеста из-за колебаний курса риала. В некоторых районах протестующие начали громить объекты, хотя изначально выдвигали экономические требования.

Иран
побеги
Москва
беспорядки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинец Забарный полностью провалился в матче с «Парижем»
Декоративный мох в интерьере: полное руководство
В Италии указали на двойные стандарты Евросоюза в вопросе Венесуэлы
Гениально и просто: ваш новый любимый перекус менее 50 ккал
«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры
Россияне начали отказываться от электромобилей
Появились подробности ночных ударов армии России по энергообъектам Украины
Пышный банановый пирог с орехами и изюмом — простой рецепт
Почему не работает WhatsApp 5 января: где сбои в РФ, блокировка, мошенники
Компьютер спас трехлетнего ребенка от пули
В России создадут экспресс-тест для выявления рака
Готовим белорусское печисто на Рождество — лучше, чем мясо по-французски
Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани
В Грузии сделали заявление о сильных соседях после событий в Венесуэле
Появились детали тайного плана побега верховного лидера Ирана в Москву
В дом Игоря Синяка ворвались грабители и приставили ему нож к горлу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 января: где сбои в России
ВСУ начали вывод спецназа ГУР с Волчанского направления
Огонь охватил дом с супругами-пенсионерами и их взрослым сыном
Пьяный петербуржец ножом расквитался с бывшей женой
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.