Протесты в дружественной России стране переросли в беспорядки Tasnim: протестующие в Иране устроили погромы и беспорядки

Массовые протесты в нескольких регионах Ирана переросли в погромы и беспорядки, сообщает агентство Tasnim. Наиболее напряженная ситуация сложилась на западе и северо-востоке страны.

Вечером в пятницу акция протеста <...> прошла в городе Борджнурд из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов, — сказано в материале.

Количество участников беспорядков не превышало 100 человек. Они блокировали движение транспорта. Одновременно с этим в городе Сербал, который расположен на западе Ирана, на улицы вышли вооруженные группы. Они открыли стрельбу из автоматов. Их действия сопровождались антиправительственными лозунгами.

Ранее в городе Хамадан, который находится на западе Ирана, протестующие совершили акт публичного сожжения Корана и другой религиозной литературы. Участники беспорядков предприняли попытку напасть на одну из мечетей. Их планам помешали силовики.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона оказать помощь мирным демонстрантам в Иране. По его словам, это может произойти, если власти Исламской Республики начнут жестокие убийства.