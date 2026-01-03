Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 09:26

Протесты в дружественной России стране переросли в беспорядки

Tasnim: протестующие в Иране устроили погромы и беспорядки

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Массовые протесты в нескольких регионах Ирана переросли в погромы и беспорядки, сообщает агентство Tasnim. Наиболее напряженная ситуация сложилась на западе и северо-востоке страны.

Вечером в пятницу акция протеста <...> прошла в городе Борджнурд из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов, — сказано в материале.

Количество участников беспорядков не превышало 100 человек. Они блокировали движение транспорта. Одновременно с этим в городе Сербал, который расположен на западе Ирана, на улицы вышли вооруженные группы. Они открыли стрельбу из автоматов. Их действия сопровождались антиправительственными лозунгами.

Ранее в городе Хамадан, который находится на западе Ирана, протестующие совершили акт публичного сожжения Корана и другой религиозной литературы. Участники беспорядков предприняли попытку напасть на одну из мечетей. Их планам помешали силовики.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона оказать помощь мирным демонстрантам в Иране. По его словам, это может произойти, если власти Исламской Республики начнут жестокие убийства.

протесты
Иран
беспорядки
экономика
