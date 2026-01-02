«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов Трамп заявил о готовности помочь мирным протестующим в Иране

США готовы помочь мирным протестующим в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, условием станут жестокие убийства, которые «являются их обычаем».

Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь, — подчеркнул Трамп.

Ранее в иранском городе Хамадан участники протестов подожгли Коран и другую религиозную литературу и пытались напасть на местную мечеть, однако их остановили. Беспорядки вспыхнули на фоне резкого падения курса национальной валюты и скачков цен, что в конце декабря 2025 года спровоцировало массовое недовольство в стране.

В западном Иране, в городе Эзна, до этого во время нападения на полицейский участок погибли три человека и 17 получили ранения. Нападавшие забрасывали стражей порядка камнями и подожгли несколько служебных машин. В тот же день в соседней провинции Чехармехаль и Бахтиярия, в городе Лордеган, протесты также переросли в силовое столкновение: там погибли как минимум двое и пострадали сотрудники полиции.