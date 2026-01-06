Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 18:52

Протесты в Иране пошли на спад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Количество беспорядков в Иране уменьшилось в три раза по сравнению с первыми днями протестов, которые начались в конце декабря 2025 года, передает Tasnim. Ситуация развивается в сторону полного спокойствия.

Доклады корреспондентов Tasnim со всей страны говорят о том, что в течение последних двух-трех дней <…> (количество протестующих. — NEWS.ru) на улицах уменьшалось, и (сейчас. — NEWS.ru) ситуация развивается в сторону полного спокойствия. Число беспорядков и собраний относительно первых дней уменьшилось в три раза, а на тех разрозненных собраниях, которые все же происходят, можно явно наблюдать присутствие чрезвычайно малых антинародных обученных и грубо действующих групп, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Ирана прошли массовые протесты, которые переросли в погромы и беспорядки. Наиболее напряженная ситуация сложилась на западе и северо-востоке страны. В городе Борджнурд акция протеста прошла из-за колебаний валютного курса риала. Вечером протестующие в некоторых районах отошли от экономических требований и начали погромы.

