Протесты в Иране пошли на спад Tasnim: число протестов в Иране уменьшилось в три раза с их начала

Количество беспорядков в Иране уменьшилось в три раза по сравнению с первыми днями протестов, которые начались в конце декабря 2025 года, передает Tasnim. Ситуация развивается в сторону полного спокойствия.

Доклады корреспондентов Tasnim со всей страны говорят о том, что в течение последних двух-трех дней <…> (количество протестующих. — NEWS.ru) на улицах уменьшалось, и (сейчас. — NEWS.ru) ситуация развивается в сторону полного спокойствия. Число беспорядков и собраний относительно первых дней уменьшилось в три раза, а на тех разрозненных собраниях, которые все же происходят, можно явно наблюдать присутствие чрезвычайно малых антинародных обученных и грубо действующих групп, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Ирана прошли массовые протесты, которые переросли в погромы и беспорядки. Наиболее напряженная ситуация сложилась на западе и северо-востоке страны. В городе Борджнурд акция протеста прошла из-за колебаний валютного курса риала. Вечером протестующие в некоторых районах отошли от экономических требований и начали погромы.