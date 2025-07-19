В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ

В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ

Дело о запрете сатанизма дошло до Верховного суда России, а Русская православная церковь требует уголовных наказаний за празднование дня Ивана Купалы и праздника Нептуна. Как такой запрет повлияет на общество, кто выступил на стороне язычников?

Как предлагают запретить сатанизм в России, что это такое

4 июля Генпрокуратура и Минюст России подали в Верховный суд иск с требованием признать «Международное движение сатанизма» (другое название — «Международное движение сатанистов») экстремистской организацией. Суд будет рассматривает этот иск 22 июля.

В Госдуме отмечают, что «Международное движение сатанизма» не является отдельной организацией с определенным руководством или оформленной структурой. Это «зонтичный термин», заявил «Газете.Ru» депутат Виталий Милонов.

«Это и так называемые арт-группы, музыкальные, общественные группы, религиозные объединения, которые считают, что они поклоняются сатане. Поэтому в целом это некое нормальное название для того, чтобы нам сатанистов в нашей стране полностью запретить», — объяснил Милонов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Депутаты, военные, священники и общественники в России регулярно заявляют о необходимости бороться с сатанизмом: так, круглый стол на эту тему проходил в Госдуме 8 апреля. Тогда депутат СРЗП Николай Бурляев подчеркнул, что в Госдуму поступают обращения граждан, которые обеспокоены деструктивными явлениями в книгах, фильмах, аниме, а также сообщениями о «сатанинских секс-оргиях» в Москве и других городах.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что сатанизм надо рассматривать как непосредственную угрозу государственности и форму «информационной и идеологической борьбы», которая ведется Западом против России.

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим привел слова «одного мага», который утверждал, что их «800 тысяч» — а священников в России всего 40 тыс., пожаловался священнослужитель.

«Недостаточно просто запретить организацию. Надо четко определить, что является сатанизмом, и пресекать его на всех уровнях. Иначе мы будем бороться с симптомами, а не с болезнью», — заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Формально определить, что именно относится к сатанистам, очень сложно, объясняет депутат Госдумы Николай Николаев.

«Все, что идет не к Богу, то идет, соответственно, в другую сторону. А другая сторона только одна — зло», — утверждает он, отметив, что закреплять определение сатанизма на законодательном уровне не нужно, «это может только навредить».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что запретят в России вместе с сатанизмом

Член экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко указывает, что в случае запрета сатанизма соцсети должны будут заблокировать сообщества «распространяющие его идеологию», под уголовную ответственность попадут встречи участников таких групп, совместное проведение обрядов и ритуалов, а также реклама подобных мероприятий. Под запрет может попасть сатанинская литература, пересмотреть свою политику придется рок-клубам и маркетплейсам, предупреждает Иванишко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В соцсетях отмечают, что с запретом «сатанинской» символики возможны сложности. Так, тот же перевернутый крест является почитаемым христианским символом.

«Перевернутый крест — это крест апостола Петра. Ученик Христов Петр, осужденный на смерть за проповедь христианства, не посчитал возможным быть распятым так же, как Спаситель, и попросил своих палачей распять себя вниз головой», — пишет отец Игорь (Фомин) в православном журнале «Фома».

На сайте храма Иверской иконы Пресвятой Богордицы отмечается, что пентаграмма, то есть прямая и перевернутая пятиконечная звезда, активно используется в православной символике. Перевернутая пентаграмма является символом Преображения Господня в традиционной иконографии и используется в украшении церквей и алтарей как символ Вифлеемской звезды. В 1405 году один из наиболее почитаемых русских иконописцев Андрей Рублев изобразил Христа на фоне перевернутой пентаграммы на иконе «Преображение Господне».

Кто хочет запретить язычество в России

В сентябре 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ заявил о возникновении в армии предпосылок для распространения неоязыческих воззрений.

«Армия — это место, где проявляется человеческая сила. Поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — сказал патриарх.

По его мнению, «война порождает деформированные формы духовности». Неоязычники распространяют тезис о несовместимости героизма и христианства, отмечал патриарх, указывая на «многих святых воинах, память о которых хранит наша Церковь».

«Если мы не проповедуем, то вакуум заполняется чем-то другим, — сказал он и отметил большое количество лжи в информационном пространстве. — Начиная от смешочков таких в виде фейков и кончая осознанным предложением людям в виде ложных идей, ложной информации, ложных страхов».

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что стоит запретить «День Нептуна», который празднуется 16 июля в российских детских лагерях и символизирует середину лета.

«Отсылка к языческим праздникам, которые сопровождались безнравственностью, бессмысленна и даже опасна с точки зрения воспитания молодого поколения. <...> Язычества у нас быть не должно, мы видим негативный пример этому на Украине», — объявил священнослужитель.

Празднование Дня Нептуна в пионерском лагере Фото: Тер-Месропян/РИА Новости

До этого протоиерей Виталий Рыбаков потребовал привлекать к уголовной ответственности за празднование Ивана Купалы. По его словам, этот праздник «не имеет ничего общего с корнями российской государственности».

«Необходимо оградить общество от подобных агрессивных действий со стороны неоязычников», — объявил священник.

Идею священника из Рязанской области резко раскритиковали участники СВО из ДШРГ «Русич»: по их версии, в РПЦ борются с традицией, но игнорируют реальные опасности для российского общества.

«Почему-то РПЦ не спешит высказываться про популяризацию ваххабизма и других радикальных идей ислама, про наличие множества сект», — возмутились в Telegram-канале ДШРГ «Русич».

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