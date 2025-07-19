СБУ объявила в розыск Бориса Корчевникова: что об этом известно, причины

СБУ объявила в розыск Бориса Корчевникова: что об этом известно, причины

Служба безопасности Украины объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. Какие подробности об этом известны, в чем причины?

Почему СБУ объявила Корчевникова в розыск

Согласно данным украинских властей, Корчевникова обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, а также в «незаконном пересечении государственной границы».

На Украине телеведущий находится в розыске с 20 января 2025 года. Ему грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

В марте СБУ заочно предъявила обвинения Корчевникову по двум статьям УК Украины. По данным украинских спецслужб, в рамках телеэфиров он неоднократно оправдывал проведение специальной военной операции. Утверждается, что Корчевников посещал новые регионы и выступал в поддержку президента России Владимира Путина.

В 2022 году Корчевников написал в своем Telegram-канале, что на Украине идет сражение с «озверевшим фашистским левиафаном, изнасиловавшим эту землю». По мнению телеведущего, Украину наказывает Бог. Он подчеркивал, что если «не русский солдат, то сам Господь решит судьбу Киева», спасти который может только «русский мир».

Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал обеспечить охраной Корчевникова. Таким образом он отреагировал на объявление журналиста в розыск СБУ.

«Мы не можем допустить, чтобы за свою принципиальную позицию наши граждане подвергались давлению или угрозам. Государство обязано обеспечить их безопасность и поддержку, особенно в условиях гибридной войны, которую ведет против нас коллективный Запад и его украинские подопечные», — сказал Иванов.

Депутат считает, что данный эпизод — очередной пример политического преследования граждан России за их патриотическую позицию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого еще из известных россиян разыскивает СБУ

Согласно данным базы МВД Украины, народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий разыскивают по линии СБУ по причине «поддержки действий России».

Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года. Артисты также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

СБУ 4 марта 2025 года внесла в разыскной список российского певца Григория Лепса за поддержку специальной военной операции. В спецслужбе утверждают, что артист также обещал выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк.

Служба безопасности Украины объявила в розыск и российского режиссера Никиту Михалкова. Выяснилось, что он находился в статусе разыскиваемого с марта 2022 года. Причины такого решения не раскрываются.

В марте СБУ заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину по нескольким статьям. По версии спецслужбы, актер совершил «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», занимался «пропагандой войны» и «оправданием вооруженной агрессии России против Украины». Как утверждает СБУ, в сентябре 2022 года со сцены на концерте-митинге на Красной площади актер призвал «убивать украинцев и захватывать новые территории».

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