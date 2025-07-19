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19 июля 2025 в 13:30

Депутат призвал обеспечить охраной известного российского телеведущего

Депутат Иванов призвал обеспечить охраной телеведущего Корчевникова

Борис Корчевников Борис Корчевников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова необходимо обеспечить охраной, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Таким образом он отреагировал на объявление журналиста в розыск СБУ.

Уверен, что российские власти должны взять таких людей, как Борис, под особую защиту. Мы не можем допустить, чтобы за свою принципиальную позицию наши граждане подвергались давлению или угрозам. Государство обязано обеспечить их безопасность и поддержку, особенно в условиях гибридной войны, которую ведет против нас коллективный Запад и его украинские подопечные, — отметил Иванов.

По его словам, Корчевников поддержал СВО, посетил новые регионы. Иванов добавил, что Киев продолжает демонстрировать репрессивную политику в отношении тех, кто не согласен с националистической повесткой Украины.

Это очередной пример политического преследования граждан России за их патриотическую позицию. Украинские власти, вместо того чтобы заниматься реальными проблемами своей страны, продолжают демонстрировать репрессивную политику в отношении тех, кто не согласен с их националистической повесткой, — подытожил Иванов.

Служба безопасности Украины ранее объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова, о чем свидетельствуют данные украинских органов власти. Уточняется, что его обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность страны», а также в незаконном пересечении государственной границы.

Борис Корчевников
Россия
СПАС
журналисты
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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