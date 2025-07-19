СБУ объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова, о чем свидетельствуют данные украинских органов власти. Уточняется, что его обвиняют в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также в незаконном пересечении государственной границы, передает РИА Новости.

В материале говорится, что на Украине телеведущий находится в розыске с 20 января 2025 года. Как сказано, ему грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в базу украинского ресурса «Миротворец» внесли российского блогера Влада Бумагу. Причиной этого стало его участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. На мероприятии, которое прошло в декабре 2024 года, блогер задал главе государства вопрос о работе видеохостинга YouTube в России.

Также в списке «Миротворца» числится лидер группы «Руки Вверх!», российский исполнитель Сергей Жуков. В качестве причины указаны концерты артиста в Крыму.

До этого в базу сайта был внесен режиссер Сарик Андреасян. Администраторы ресурса считают, что он принимал участие в «информационной провокации России против Украины».