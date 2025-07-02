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02 июля 2025 в 16:54

Популярного блогера внесли в базу данных «Миротворца»

Блогера Влада Бумагу внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Влад Бумага Влад Бумага Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Блогера Влада Бумагу внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Причиной этого стало его участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. На мероприятии, которое прошло в декабре 2024 года, блогер задал главе государства вопрос о работе видеохостинга YouTube в России.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!», российский исполнитель Сергей Жуков оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». В качестве причины указаны концерты артиста в Крыму.

До этого в базу сайта «Миротворец» был внесен режиссер Сарик Андреасян. Администраторы ресурса считают, что он принимал участие в «информационной провокации России против Украины». Владельцы портала также утверждают, что причиной включения в список стало также якобы сознательное нарушение границ Украины и незаконная деятельность на территории Крыма.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который принимал участие в переговорах между РФ и США, также был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Согласно информации, размещенной на портале, Дмитриева обвиняют в «финансировании России» и «участии в информационных операциях против Украины».

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