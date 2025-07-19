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19 июля 2025 в 13:25

Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР: стоит ли ехать?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа россиян посетила северокорейский курорт Вонсан-Кальма. Что первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР, стоит ли ехать в Северную Корею, во сколько обойдется турпоездка?

Как в КНДР появился курорт для россиян

Курортная зона близ города Вонсан на побережье Японского моря открылась в конце июня. Ранее там располагался военный аэродром, который переделали в гражданский аэропорт с дьюти-фри и кафе. При этом поблизости все еще находится ракетный полигон, с которого регулярно проводятся запуски баллистических ракет.

Вонсан-Кальма растянулся почти на пять километров песчаного побережья полуострова Кальма. Гостям предлагается размещение в шести отелях европейского типа и премиального уровня, 37 гостиницах — рёгванах (уровень трехзвездочного отеля). Также возможна аренда квартир, есть кемпинг у озера, следует из туристической карты. Песчаные пляжи оборудованы шезлонгами, раздевалками и камерами хранения. На курорте работают несколько кафе, аптека, аквапарк, парк развлечений, поле для мини-гольфа, кинотеатр, парашютная школа и центр видеоигр.

Что россияне рассказали о Вонсане, стоит ли ехать

Первая группа российских туристов в количестве 13 человек уже посетила курорт Вонсан-Кальма. В рамках тура по КНДР, когда россияне находились в Пхеньяне, им сообщили, что вылет в Вонсан отменяется, однако позднее для них организовали специальный поезд.

«Целый поезд для 13 человек — это просто немыслимо! Он был новый, очень удобный, с кондиционерами», — рассказали Дарья из Москвы и Анастасия из Петербурга.

Пляж на курорте превзошел ожидания россиян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нам повезло, что мы первые в пляжном туре. Мы много где были, ездили на Бали три месяца назад. Но здесь прямо отдых-отдых», — сказала Дарья.

Также российские туристы высоко оценили дружелюбие и радушие корейцев.

«Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку тут же. Завтрак, обед, ужин — прямо все спрашивают. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, — пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе», — добавила москвичка.

Сколько стоит питание и другие услуги

Питание в отеле обходится в $10. Завтрак организован как шведский стол, но блюда накладывают и приносят официантки. Ужин подавался курсом из нескольких блюд: закуски, включая кимчхи, слабосоленую рыбу и рисовые пирожки тток, суп и три основных блюда.

Российские операторы связи не предоставляют роуминг в КНДР. Для журналистов, которые посетили Вонсан, 10-минутный сеанс интернета стоит $1,7. Соцсети Facebook (деятельность запрещена в РФ) и Instagram (деятельность запрещена в РФ) заблокированы в Северной Корее, однако WhatsApp, Telegram, поисковик Google работают без ограничений.

Самый дорогой местный алкогольный напиток, дистиллят Kaesong Koryo Insam X.O. десятилетней выдержки, в гостиничных магазинах стоит $48, 60-градусный самогон с женьшенем и змеей — $25,6, соджу — $10,9–16. Бутылка местного пива «Тэдонган» обойдется в $2. Из импортных напитков — Camus VSOP ($115,2), Martell Noblige ($150,4), Glen Michel ($176) и виски Johnnie Walker Gold Label ($123,2).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во сколько обойдется отдых в Вонсане

Гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина заявила, что в среднем путевка на курорт Вонсан-Кальма на восемь дней обойдется в 150 тысяч рублей с человека.

«В стоимость входит перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсионная программа, страхование и визирование. Рекомендую поехать туда отдохнуть», — сказала Мухина.

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