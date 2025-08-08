Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 17:34

Все больше россиян выбирают для отпуска горы и деревни без интернета

«Выберу.ру»: 25% россиян проводят летний отпуск в горных ретритах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почти каждый пятый россиянин этим летом предпочел нестандартный отдых, передает РИА Новости со ссылкой на экспертов финансового маркетплейса «Выберу.ру». Среди респондентов 25% выбрали ретриты в горах, а 22% отправились в удаленные деревни без интернета. Из анализа следует, что наибольший интерес у таких туристов вызвали Кавказ и Алтай.

Еще 17% опрошенных выбрали для отдыха взрослые пионерлагеря, где есть спортивные состязания, дискотеки и вечерние посиделки у костра. Отпуск в экопоселках предпочли 14% россиян, а поездки по заброшенным железнодорожным веткам, старым заводам и гидроэлектростанциям — 11%.

Кроме того, 3% респондентов проведут свой отпуск рука об руку со спортом в различных лагерях, 5% выбрали активный туризм с обучением — парапланеризм, скалолазание или верховую езду, а 3% отправились в туризм по мотивам книг.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что в России невозможно организовать отдых у моря дешевле 80 тысяч рублей. По его мнению, лучше выбрать бюджетный зарубежный курорт, пожертвовав сервисом, чем «поехать в три звезды в Архипо-Осиповку с одними завтраками».

