Турэксперт объяснил, почему лучше ехать на море за границу Замглавы АТА Мкртчян: отдых на море за границей стоит дешевле, чем в Сочи

В России невозможно организовать отдых у моря дешевле 80 тысяч рублей, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. По его мнению, лучше выбрать бюджетный зарубежный курорт, пожертвовав сервисом, чем «поехать в три звезды в Архипо-Осиповку с одними завтраками».

В России вы не найдете аналогичный отдых за такие деньги. У нас невозможно найти отель «все включено» — алкоголь и так далее — за 80 тысяч на двоих. Как только слово «алкоголь» появляется, у нас сразу это тянет всю сумму, — объяснил турэксперт.

Так, в Абхазии неделя на двоих с учетом дороги обойдется в 35 тысяч рублей, в Египте — в 65 тысяч, а в Турции — в 70–80 тысяч, отметил собеседник NEWS.ru. Тем временем за отдых того же уровня в Сочи придется 70 тысяч рублей, и это без учета транспорта.

Ранее директор туристической компании Ксения Переина назвала Стамбул одним из лучших направлений для культурного туризма в сентябре. Из плюсов этого турецкого города она назвала его дешевизну по сравнению с Европой, а также большое количество достопримечательностей: Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Гранд-базар и Египетский рынок.