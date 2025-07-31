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31 июля 2025 в 13:06

Назван лучший зарубежный город для бюджетного культурного отдыха в сентябре

Турэксперт Переина: Стамбул - лучший вариант для недорогого культурного туризма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сентябре 2025 года можно найти отличные недорогие варианты для культурного туризма за границей, одним из них является Стамбул, заявила в беседе с NEWS.ru директор туристической компании Ксения Переина. По словам эксперта, это уникальный микс Европы и Азии, с древними мечетями, дворцами, базарами и Босфором.

Что посмотреть: Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Гранд-базар и Египетский рынок, совершить прогулку по Босфору. Плюсы: дешевле Европы, виза не нужна, отличная кухня, — советует Переина.

Ранее гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина рассказала, сколько стоит отдохнуть на новом курорте Вонсан в КНДР. По ее словам, отели там не работают по системе «все включено», но могут предоставить россиянам достойный отдых. В среднем путевка на восемь дней обойдется в 150 тысяч рублей с человека, подсчитала эксперт.

Мухина отметила, что курорт производит хорошее впечатление: пляж протяженностью пять километров, белый песок, теплая морская вода. Отели предлагают трехразовое питание. Она сообщила, что сейчас на отдыхе находится первая группа туристов, они возвращаются сегодня, 14 июля.

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