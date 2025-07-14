Россиянам рассказали, во сколько обойдется пляжный отдых в КНДР Турэксперт Мухина: на курорте Вонсан в КНДР нет системы «все включено»

Отели на новом курорте Вонсан в КНДР не работают по системе «все включено», но могут предоставить россиянам достойный отдых, заявила гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина. По ее словам, сказанным «Газете.Ru», в среднем путевка на восемь дней обойдется в 150 тысяч рублей с человека.

В стоимость входит перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсионная программа, страхование и визирование. Рекомендую поехать туда отдохнуть, — сообщила Мухина.

Мухина отметила, что курорт производит хорошее впечатление: пляж протяженностью пять километров, белый песок, теплая морская вода. Отели предлагают трехразовое питание. Она сообщила, что сейчас на отдыхе находится первая группа туристов, они возвращаются сегодня, 14 июля.

Ранее сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что российских туристов, которые экономят на еде и ничего не покупают, не хотят видеть в Абхазии. По ее словам, для развития туризма необходим приток состоятельных отдыхающих. Что касается экономкласса, то он игнорирует местные сувениры и продукцию, отметила чиновница.