Женщину «схватил» инфаркт во время зимней ночной рыбалки В Дубне спасатели пришли на помощь женщине с инфарктом во время рыбалки

Спасатели оперативно эвакуировали женщину с симптомами инфаркта со льда Иваньковского водохранилища в подмосковной Дубне, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел вечером 7 января во время ночной рыбалки.

Когда у женщины резко ухудшилось самочувствие, она успела позвонить по номеру 112. На поиски немедленно выдвинулся спасательный расчет на судне с воздушной подушкой.

Работа в темноте осложнялась наличием множества рыболовных палаток. Пострадавшая помогала спасателям, подавая сигналы фонариком, что позволило точно определить ее местонахождение среди льдин.

Вся операция по спасению заняла менее часа. Женщину оперативно доставили на берег, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Ранее столичный аниматор, исполнявший роль Деда Мороза, во время детского утренника почувствовал резкое недомогание и был госпитализирован с инсультом. Отмечается, что 46-летний артист старался до последнего не прерывать выступление, но вскоре у него проявились симптомы. Юные зрители, не понимая происходящего, решили, что Дед Мороз «тает» из-за жары в помещении, и попытались «охладить» его, прикладывая лед.