Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 21:33

Женщину «схватил» инфаркт во время зимней ночной рыбалки

В Дубне спасатели пришли на помощь женщине с инфарктом во время рыбалки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Спасатели оперативно эвакуировали женщину с симптомами инфаркта со льда Иваньковского водохранилища в подмосковной Дубне, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел вечером 7 января во время ночной рыбалки.

Когда у женщины резко ухудшилось самочувствие, она успела позвонить по номеру 112. На поиски немедленно выдвинулся спасательный расчет на судне с воздушной подушкой.

Работа в темноте осложнялась наличием множества рыболовных палаток. Пострадавшая помогала спасателям, подавая сигналы фонариком, что позволило точно определить ее местонахождение среди льдин.

Вся операция по спасению заняла менее часа. Женщину оперативно доставили на берег, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Ранее столичный аниматор, исполнявший роль Деда Мороза, во время детского утренника почувствовал резкое недомогание и был госпитализирован с инсультом. Отмечается, что 46-летний артист старался до последнего не прерывать выступление, но вскоре у него проявились симптомы. Юные зрители, не понимая происходящего, решили, что Дед Мороз «тает» из-за жары в помещении, и попытались «охладить» его, прикладывая лед.

Дубна
спасатели
рыбалка
инфаркты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авербух выступил против показа Олимпиады-2026 на российском телевидении
«Застолбить место»: эксперт раскрыл планы нефтяников из США на Венесуэлу
Венесуэла объявила о масштабном освобождении заключенных
Швейцария отказалась вступать в коалицию по поддержке Украины
Сенат США ограничил Трампа в решениях по Венесуэле
Женщину «схватил» инфаркт во время зимней ночной рыбалки
Париж парализован из-за тракторного нашествия разгневанных фермеров
Европейскую страну охватили протесты против политики США в Венесуэле
«Кровожадные вожди»: раскрыто положение бойцов ВСУ на передовой
Отпуск в 2026 году: как выбрать самый выгодный месяц?
Фигуристка Горбачева вернулась домой из Германии в инвалидном кресле
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.