Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:53

Стала известна дата похорон Хорошева

Актера и режиссера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января

Андрей Хорошев (Андрей И) Андрей Хорошев (Андрей И) Фото: Руслан Кривобок /РИА Новости
Актера, сценариста и режиссера Андрея Хорошева, получившего известность под творческим псевдонимом Андрей И, похоронят в Сухуме 7 января, рассказал РИА Новости продюсер Сергей Члиянц. Кинематографист ушел из жизни в возрасте 66 лет, оставив после себя богатое творческое наследие в российском кино.

Его похоронят в Сухуме в Абхазии. Отпевание пройдет в Михайловской церкви при кладбище 7 января в 12.00, — уточнил Члиянц.

Хорошев родился в 1959 году в Подмосковье и за свою карьеру снялся в десятке знаковых проектов, среди которых «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Помимо актерских работ, он активно занимался режиссурой и написанием сценариев. Зрителям он особенно запомнился своими характерными ролями и уникальным авторским стилем под именем Андрей И.

Ранее стало известно, что Хорошев погиб во время отдыха, пытаясь спасти тонущего человека. Трагедия произошла, когда артист бросился на помощь мужчине без сознания, но сам не смог выбраться из воды. Информацию о гибели при героических обстоятельствах подтвердили близкие и друзья актера.

