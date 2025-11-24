День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:08

Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне

В частном доме в Тверской области при пожаре погибли мужчина и женщина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В деревне Костьково Тверской области после тушения пожара в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По факту произошедшего следственные органы организовали проверку.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 24 ноября двух человек, тела которых обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара в частном доме, расположенном в населенном пункте Костьково, — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре подтвердили гибель мужчины и женщины в пожаре. Установление обстоятельств и причин возгорания находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в воскресенье, 23 ноября, при тушении пожара в заброшенном трехквартирном доме обнаружили тела двух женщин. Инцидент произошел в поселке Восточный на улице Озерной (Екатериновский район). Пламя объяло одну из квартир одноэтажного трехквартирного дома, в который был свободный доступ. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

пожары
погибшие
деревни
частные дома
Тверская область
СК РФ
происшествия
прокуратура
