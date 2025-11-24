Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне

В деревне Костьково Тверской области после тушения пожара в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По факту произошедшего следственные органы организовали проверку.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 24 ноября двух человек, тела которых обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара в частном доме, расположенном в населенном пункте Костьково, — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре подтвердили гибель мужчины и женщины в пожаре. Установление обстоятельств и причин возгорания находится на контроле ведомства.

