Россия ввела постоянный запрет на въезд для 28 граждан Канады, чья деятельность направлена на продвижение неонацистской идеологии, говорится в заявлении МИД РФ. Решение принято в ответ на санкции Оттавы.

Въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД также связали эту тенденцию с назначением бывшего министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, внучки гитлеровского приспешника Михайло Хомяка, советником президента Украины Владимира Зеленского. Российская сторона обвинила попавших под запрет в игнорировании исторических фактов о Второй мировой войне и укреплении связей Канады с радикальными украинскими националистами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Фриланд ясно говорит об идеологической направленности Киева. Дипломат напомнила, что ее дед в годы Второй мировой войны издавал в оккупированной Европе пропагандистскую газету «Краковские вести».