06 января 2026 в 18:58

«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу

МИД: Колумбия заявит протест США из-за слов Трампа о президенте Петро

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Andres Moreno/XinHua/Global Look Press
Колумбия планирует выразить протест США из-за слов хозяина белого дома Дональда Трампа о президенте латиноамериканской страны Густаве Петро, сообщили в РИА Новости со ссылкой на главу МИД Колумбии Росу Йоланду Вильявисенсьо Мапи. Дипломат отметила, что заявления американского лидера носили оскорбительный характер.

На сегодняшней встрече с представителем США будет представлена нота протеста против оскорблений и угроз, которые, как мы уже говорили, направлены не только против президента Густаво Петро, — подчеркнула Мапи.

Глава МИД напомнила, что Петро был избран демократическим способом народом Колумбии. Оскорбление президента — это оскорбление всей страны, добавила дипломат.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предупредил, что политика Трампа в отношении Венесуэлы может привести к утрате США влияния в Южной Америке. Действия президента США, включая военную интервенцию, усиливают антиамериканские настроения и поддерживают левые силы в Колумбии и Бразилии, отметил эксперт. Трамп осознает, что такой вариант возможен, поэтому не спешит поддерживать венесуэльскую оппозицию, добавил политолог.

