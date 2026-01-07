Почти полсотни авиарейсов задержались в аэропорту Сочи на фоне ограничений

Вылет и прилет 43 рейсов задержался в международном аэропорту Сочи после снятия авиационных ограничений, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. В частности, из графика выбились 17 рейсов в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Омск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самару и Дубай.

Время ожидания составляет от 20 минут для рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», до 13,5 часа для рейса «Аэрофлота». Кроме того, задерживается прилет 26 рейсов, а прибытие самолета авиакомпании «Северный ветер» из столицы Татарстана вовсе перенесли на 8 января.

Ранее сообщалось, что авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Как уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 7 января в 22:40 по местному времени (15:40 мск).

До этого стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.