Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 00:49

Очевидцы рассказали о серии взрывов в Белгороде

SHOT: в Белгороде прогремело шесть взрывов, город частично лишился света

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород ракетами HIMARS. Канал сообщил, что в небе над городом прогремела серия из пяти-шести взрывов. Официального подтверждения этой информации нет. Министерство обороны Российской Федерации ситуацию не комментировало.

SHOT со ссылкой на местных жителей передал, что в небе над Белгородом были замечены яркие вспышки и виден столб белого дыма над одним из районов города. По версии канала, в городе на фоне атаки зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Ранее стало известно, что в результате новых атак с применением беспилотных реальных аппаратов Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали семь человек. В поселке Ракитное взрыв устройства, сброшенного с дрона на территории коммерческого объекта, привел к повреждению двух автомобилей. Также мужчина с двумя детьми девяти и шести лет самостоятельно обратились в больницу.

До этого сообщалось, что в приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, местные власти намерены усилить защиту и продолжат быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

