При атаке дронов ВСУ под Белгородом пострадали взрослые и дети

В результате новых атак с применением беспилотных реальных аппаратов Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали семь человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В числе раненых — трое детей.
В поселке Ракитное взрыв устройства, сброшенного с дрона на территории коммерческого объекта, привел к повреждению двух автомобилей. Также мужчина с двумя детьми девяти и шести лет самостоятельно обратились в больницу.
Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Помощь оказана, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода, — говорится в публикации.
В Белгородском округе в селе Никольское подросток 17 лет получил проникающее осколочное ранение грудной клетки от взрыва дрона. Его экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.
Еще один инцидент произошел в селе Ровенек, где взрывное устройство сбросили во двор частного дома. Пострадавший мужчина с множественными осколочными ранениями спины и бедра был доставлен в белгородскую горбольницу № 2.
Ранее сообщалось, что в приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, местные власти намерены усилить защиту и продолжат быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.