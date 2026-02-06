«С похоронами затянули»: тело вдовы Баталова долго пролежало в морге «КП»: тело вдовы Баталова находилось в морге с января этого года

Тело супруги народного артиста СССР Алексея Баталова, цирковой артистки Гитанны Леонтенко долго находилось в морге, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники. По их сведениям, 90-летняя женщина умерла еще в январе, однако из-за определенных процедур о ее смерти не сообщалось до 5 февраля.

Как пояснил друг семьи, задержка с организацией похорон была вызвана рядом бюрократических и практических причин. Поскольку Леонтенко скончалась дома, потребовалось время для прохождения всех юридических формальностей, включая проверку на отсутствие криминальных обстоятельств.

Когда человек, даже преклонного возраста, умирает дома […] нужно удостовериться в отсутствии криминальных мотивов. С похоронами затянули еще и потому, что надо было определиться с местом. На могиле Алексея Баталова установлен монументальный памятник, который решили не демонтировать. Все-таки нашли рядом место и для Гитаны, — рассказал источник.

Женщину похоронят рядом с мужем на Преображенском кладбище. Процедура погребения запланирована на 6 февраля.

Леонтенко, пережившая мужа на восемь с половиной лет, последние годы жизни провела, заботясь о своей дочери Марии, инвалиде детства с тяжелой формой ДЦП. Перед смертью артистка, уже потерявшая зрение из-за перенесенного стресса, была выписана из больницы домой, беспокоясь о своем ребенке.

Ранее сообщалось, что Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым полностью взял на себя расходы по захоронению Леонтенко. Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина добавила, что союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.