Стало известно, кто оплатил похороны вдовы Алексея Баталова

Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым полностью взял на себя расходы по захоронению вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, сказала NEWS.ru директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина. Она добавила, что Союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.

Союз кинематографистов России полностью взял на себя расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны Леонтенко. Маша (дочь Алексея Баталова. — NEWS.ru) в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны. Как это будет (кто возьмет на себя заботу о Марии Баталовой. — NEWS.ru), неизвестно. Еще только завтра Гитану Аркадьевну предадут земле, — сказала Гущина.

Дочь Алексея Баталова Мария страдает ДЦП. Она жила в квартире с матерью, которая о ней заботилась. Мария Баталова всегда поддерживала хорошие отношения с сестрой Надеждой, старшей дочерью актера от другого брака. Режиссер Никита Михалков оказывал помощь семье Алексея Баталова как при его жизни, так и после его смерти.

Ранее стало известно, что вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни. Как сообщила официальный представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко, Леонтенко скончалась у себя дома в Москве.