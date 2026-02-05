Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 14:33

Стало известно, кто оплатил похороны вдовы Алексея Баталова

Член Гильдии актеров кино Гущина: похороны вдовы Баталова взял на себя Михалков

Гитана Леонтенко Гитана Леонтенко Фото: NEWS.ru
Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым полностью взял на себя расходы по захоронению вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, сказала NEWS.ru директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина. Она добавила, что Союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.

Союз кинематографистов России полностью взял на себя расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны Леонтенко. Маша (дочь Алексея Баталова. — NEWS.ru) в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны. Как это будет (кто возьмет на себя заботу о Марии Баталовой. — NEWS.ru), неизвестно. Еще только завтра Гитану Аркадьевну предадут земле, — сказала Гущина.

Дочь Алексея Баталова Мария страдает ДЦП. Она жила в квартире с матерью, которая о ней заботилась. Мария Баталова всегда поддерживала хорошие отношения с сестрой Надеждой, старшей дочерью актера от другого брака. Режиссер Никита Михалков оказывал помощь семье Алексея Баталова как при его жизни, так и после его смерти.

Ранее стало известно, что вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни. Как сообщила официальный представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко, Леонтенко скончалась у себя дома в Москве.

Алексей Баталов
похороны
вдовы
Никита Михалков
