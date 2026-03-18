Мерц и Алиев обсудили влияние ближневосточного конфликта на Южный Кавказ

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последствия конфликта на Ближнем Востоке, в том числе его влияние на ситуацию на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Мерц также приветствовал продолжающийся мирный процесс между Баку и Ереваном и отметил его важность для обеспечения стабильности в регионе.

Кроме того, лидеры затронули перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Азербайджана с Европейским союзом. Общение проходило 17 марта в формате телефонных переговоров.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его иранский коллега Аббас Арагчи провели телефонные переговоры. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, двусторонние отношения и необходимость завершения расследования атак беспилотников на Нахичевань.

До этого Алиев подписал распоряжение о финансировании реставрационных работ в Нахичевани. На восстановление древнего мавзолея Момине-хатун из резервного фонда главы государства направлено 9 млн 566 тыс. манатов (около 456 млн рублей).