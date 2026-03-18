18 марта 2026 в 11:23

Мерц и Алиев обсудили влияние ближневосточного конфликта на Южный Кавказ

Фото: Andreas Gora/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последствия конфликта на Ближнем Востоке, в том числе его влияние на ситуацию на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Мерц также приветствовал продолжающийся мирный процесс между Баку и Ереваном и отметил его важность для обеспечения стабильности в регионе.

Кроме того, лидеры затронули перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Азербайджана с Европейским союзом. Общение проходило 17 марта в формате телефонных переговоров.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его иранский коллега Аббас Арагчи провели телефонные переговоры. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, двусторонние отношения и необходимость завершения расследования атак беспилотников на Нахичевань.

До этого Алиев подписал распоряжение о финансировании реставрационных работ в Нахичевани. На восстановление древнего мавзолея Момине-хатун из резервного фонда главы государства направлено 9 млн 566 тыс. манатов (около 456 млн рублей).

Ильхам Алиев
Азербайджан
Армения
Ближний Восток
Фридрих Мерц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воюющих за Россию иностранцев перестанут выдворять
Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Могила Бедроса Киркорова попала на видео спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

