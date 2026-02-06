Слезы дочерей, неожиданное признание адвоката: кадры похорон вдовы Баталова

Мария Баталова у гроба Гитаны Леонтенко во время церемонии прощания

В Москве простились с Гитаной Леонтенко — вдовой народного артиста СССР Алексея Баталова. 90-летняя бывшая актриса цирка умерла дома во сне 23 января. Почти две недели ее тело находилось в морге. По словам адвоката семьи Баталовых Татьяны Кириенко, это было связано с бюрократическими процедурами

На церемонии прощания присутствовала единственная наследница Баталовой — 57-летняя дочь Мария. Женщина страдает ДЦП, передвигается на инвалидной коляске и не может самостоятельно выходить из квартиры.

Леонтенко провожали в последний путь родственники и знакомые. На церемонии присутствовала в том числе 70-летняя дочь Алексея Баталова от первого брака — Надежда. На похоронах она трогательно заботилась о сестре, помогла ей бросить горсть земли в могилу матери.

Кириенко опровергла слова директора Гильдии актеров кино Валерии Гущиной о том, что похороны вдовы Баталова оплатил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. По словам адвоката, все средства до последнего рубля перевела Мария Баталова, взяв деньги из семейных сбережений.

Гитана Аркадьевна упокоилась на Преображенском кладбище рядом с мужем.

Кадры прощания с вдовой звезды фильмов «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Москва слезам не верит», — в фотогалерее NEWS.ru.