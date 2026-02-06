Адвокат раскрыла, кто на самом деле оплатил похороны вдовы Баталова Адвокат Кириенко: похороны Гитаны Леонтенко оплатила ее дочь Мария

Адвокат семьи народного артиста СССР Алексея Баталова Татьяна Кириенко в беседе с NEWS.ru опровергла информацию о том, что Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым оплатил похороны цирковой артистки Гитаны Леонтенко. По словам юриста, расходы полностью взяла на себя младшая дочь Мария, которая с детства страдает ДЦП.

Прощание с Леонтенко состоялось на Преображенском кладбище в Москве. Отпевание прошло в храме святителя Николая Чудотворца. Артистку хоронили с закрытым вуалью лицом, поскольку ее тело долгое время пролежало в морге. Мария не смогла сдержать эмоций после отпевания матери и расплакалась у гроба.

Ранее сообщалось, что Мария Баталова сейчас находится под присмотром помощницы по хозяйству и старшей сестры Надежды. После смерти матери женщина лишилась единственного опекуна. Марии 58 лет, она с трудом говорит и прикована к инвалидной коляске.