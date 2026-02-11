Зимняя Олимпиада — 2026
Дочь Баталова не досчиталась 25 млн рублей после раздела наследства

Юрист Кириенко: Цивин и Дрожжина все еще не возместили Баталовой 25 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария унаследовала многомиллионное состояние родителей, но часть средств ей до сих пор не вернули, рассказала юрист и доверенное лицо семьи Татьяна Кириенко. По ее словам, которые приводит KP.RU, около 25 млн рублей остаются должны осужденные за мошенничество актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Мы подали иск о признании их квартиры на Кутузовском проспекте, 22 совместно нажитым в браке имуществом. Судебные приставы смогут ее продать. И после — вернуть 25 млн на счет Марии Баталовой. Это украденные у нее деньги, — отметила Кириенко.

Ранее юрист сообщала, что Мария Баталова дееспособна, поэтому ей не нужен опекун. Она останется жить в родительской квартире, помогать в быту ей будет сиделка. Кириенко подчеркнула, что Мария Алексеевна получает пенсию по инвалидности, гонорары и пишет книги. Кроме того, отец оставил ей несколько квартир в центре Москвы. По оценке экспертов, стоимость всей недвижимости составляет не менее 120 млн рублей. Баталова сдает часть квартир, вырученной суммы хватает на жизнь.

