Дочь Баталова не досчиталась 25 млн рублей после раздела наследства

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария унаследовала многомиллионное состояние родителей, но часть средств ей до сих пор не вернули, рассказала юрист и доверенное лицо семьи Татьяна Кириенко. По ее словам, которые приводит KP.RU, около 25 млн рублей остаются должны осужденные за мошенничество актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.
Мы подали иск о признании их квартиры на Кутузовском проспекте, 22 совместно нажитым в браке имуществом. Судебные приставы смогут ее продать. И после — вернуть 25 млн на счет Марии Баталовой. Это украденные у нее деньги, — отметила Кириенко.
Ранее юрист сообщала, что Мария Баталова дееспособна, поэтому ей не нужен опекун. Она останется жить в родительской квартире, помогать в быту ей будет сиделка. Кириенко подчеркнула, что Мария Алексеевна получает пенсию по инвалидности, гонорары и пишет книги. Кроме того, отец оставил ей несколько квартир в центре Москвы. По оценке экспертов, стоимость всей недвижимости составляет не менее 120 млн рублей. Баталова сдает часть квартир, вырученной суммы хватает на жизнь.