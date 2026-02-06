Дочь вдовы Баталова не сдержала эмоций после отпевания матери

Дочь вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко Мария не смогла сдержать эмоций после отпевания матери, сообщает корреспондент NEWS.ru. Женщина расплакалась в ходе церемонии прощания с цирковой артисткой, которая проходит в храме святителя Николая Чудотворца на территории Преображенского кладбища в Москве.

Марии Баталовой 58 лет, она с детства страдает ДЦП, с трудом говорит и прикована к инвалидному креслу. Однако, болезнь не помешала ей окончить сценарный факультет ВГИКа и написать ряд книг. Также она выступила сценаристом популярного сериала «Дом на Набережной».

Ранее сообщалось, что Леонтенко хоронят с закрытым вуалью лицом. Артистка умерла еще в январе, все это время тело находилось в морге, пока родственники решали организационные вопросы, связанные с похоронами и тем, кто будет их проводить.

До этого директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина уточнила, что все расходы по захоронению вдовы Баталова полностью взял на себя Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым. Она добавила, что союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии.