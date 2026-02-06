Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 11:20

Дочь вдовы Баталова не сдержала эмоций после отпевания матери

Дочь цирковой артистки Леонтенко Мария расплакалась после отпевания матери

Мария Леонтенко Мария Леонтенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дочь вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко Мария не смогла сдержать эмоций после отпевания матери, сообщает корреспондент NEWS.ru. Женщина расплакалась в ходе церемонии прощания с цирковой артисткой, которая проходит в храме святителя Николая Чудотворца на территории Преображенского кладбища в Москве.

Марии Баталовой 58 лет, она с детства страдает ДЦП, с трудом говорит и прикована к инвалидному креслу. Однако, болезнь не помешала ей окончить сценарный факультет ВГИКа и написать ряд книг. Также она выступила сценаристом популярного сериала «Дом на Набережной».

Ранее сообщалось, что Леонтенко хоронят с закрытым вуалью лицом. Артистка умерла еще в январе, все это время тело находилось в морге, пока родственники решали организационные вопросы, связанные с похоронами и тем, кто будет их проводить.

До этого директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина уточнила, что все расходы по захоронению вдовы Баталова полностью взял на себя Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым. Она добавила, что союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии.

Россия
похороны
артистки
Гитана Леонтенко
дочери
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, встретится ли Путин с главой ОБСЕ
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Жена комика Сабурова отправилась на тренировку по расписанию
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.