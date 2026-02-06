Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:35

Вдову Баталова хоронят с закрытым вуалью лицом

Цирковую артистку Леонтенко решили похоронить с закрытым вуалью лицом

Церемония прощания с Гитаной Леонтенко Церемония прощания с Гитаной Леонтенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вдову народного артиста СССР Алексея Баталова Гитану Леонтенко хоронят с закрытым вуалью лицом, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания с цирковой артисткой проходит в храме святителя Николая Чудотворца на территории Преображенского кладбища в Москве.

Как стало известно ранее, Леонтенко умерла еще в январе. Все это время тело артистки находилось в морге, пока родственники решали организационные вопросы, связанные с похоронами и тем, кто будет их проводить. Поскольку Леонтенко скончалась дома, потребовалось время для прохождения юридических формальностей, включая проверку на отсутствие криминальных обстоятельств.

Ранее Мария Баталова, 58-летняя дочь вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, простилась с матерью на церемонии в храме святителя Николая Чудотворца на территории Преображенского кладбища в Москве. На опубликованных кадрах видно, как женщина прикасается к телу женщины, покрытому белым саваном.

До этого директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина уточнила, что все расходы по захоронению вдовы Баталова полностью взял на себя Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым. Она добавила, что союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.

