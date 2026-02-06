Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:07

Тяжелобольная дочь Баталова попала на видео во время прощания с матерью

Мария Баталова на церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Мария Баталова на церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мария Баталова, 58-летняя дочь вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, простилась с матерью на церемонии в храме святителя Николая Чудотворца на территории Преображенского кладбища в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. На опубликованных кадрах видно, как женщина прикасается к телу артистки, покрытому белым саваном.

Мария Баталова с детства страдает ДЦП, с трудом говорит и прикована к инвалидной коляске. Несмотря на болезнь, она окончила сценарный факультет ВГИКа и выпустила несколько книг. Кроме того, по ее сценарию снят популярный сериал «Дом на Набережной». После смерти матери женщина лишилась единственного опекуна.

Ранее сообщалось, что тело Леонтенко долго находилось в морге. Согласно сведениям источников, женщина умерла еще в январе, однако из-за определенных процедур о ее смерти не говорили до 5 февраля. Поскольку Леонтенко скончалась дома, потребовалось время для прохождения юридических формальностей, включая проверку на отсутствие криминальных обстоятельств.

До этого директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина уточнила, что все расходы по захоронению вдовы Баталова полностью взял на себя Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым. Она добавила, что союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.

