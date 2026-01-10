Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 18:44

«Страна рыдала бы»: Сухоруков о сценарии «Брата-3» без Бодрова

Сухоруков заявил, что предлагал Балабанову снять «Брата-3» без Бодрова

Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Современные технологии и архивные материалы позволили бы режиссеру Алексею Балабанову снять «Брата-3» без участия покойного актера Сергея Бодрова, заявил в беседе с KP.RU народный артист РФ Виктор Сухоруков. В центре сюжета, по замыслу Сухорукова, должна была быть долгожданная встреча его героя с персонажем Данилой Багровым.

Он идет по набережной Финского залива на фоне заката, идет мне навстречу. Я уже вернулся. Меня, по сюжету, мексиканцы запаковали в бочку с соляркой и танкер привез в Петербург. Мы идем друг к другу, но встреча все время срывается. Мне кажется, страна рыдала бы. А он ведь уже ушел в Кармадон. И вдруг после всего этого он появляется живой, — заявил Сухоруков.

Ранее кинорежиссер Алексей Учитель отметил, что Балабанов умел создавать авторские картины и одновременно фильмы, рассчитанные на широкую аудиторию. По его мнению, покойный режиссер умел достучаться до каждого.

До этого сын Балабанова Федор назвал Бодрова-младшего отличным мужиком, который обладал настоящей добротой. По воспоминаниям Балабанова-младшего, с актером было приятно и комфортно работать на съемочной площадке.

Сергей Бодров
Виктор Сухоруков
Алексей Балабанов
фильмы
