30 октября 2025 в 12:55

Алексей Учитель высказался о главном режиссерском качестве Балабанова

Алексей Учитель: Балабанов мог снимать одновременно массовое и авторское кино

Алексей Учитель Алексей Учитель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер фильма «Брат» Алексей Балабанов умел создавать кино авторское и одновременно массовое, выразил мнение в комментарии NEWS.ru кинорежиссер Алексей Учитель. Он уточнил, что это редкое качество, так как обычно удается создавать либо талантливые авторское кино, либо массовый продукт.

Это феномен серьезный – сделать так, чтобы было интересно всем и при этом талантливое кино, не только фестивальное и авторское. У Балабанова авторский стиль был такой, что он умел достучаться до всех, это редчайший случай, — заявил Учитель.

В четверг, 30 октября, в кинопрокат выходит документальный фильм «Брат навсегда», посвященный балабановской ленте «Брат». Режиссерами выступили дети продюсера «Брата» Сергея Сельянова — Григорий и Анна.

Ранее сын Балабанова Федор рассказал, что его отец был строгим, но справедливым. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его мнению, сегодня этого качества многим не хватает.

Также он выразил мнение, что хороший фильм об СВО может снять непосредственный участник этих событий. Чтобы снимать такое кино, автор должен на себе прочувствовать произошедшее, считает Федор Балабанов.

Алексей Балабанов
Алексей Учитель
российское кино
кинематограф
Виктория Катаева
В. Катаева
