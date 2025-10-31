Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:23

«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен

Вдова режиссера Балабанова сообщила, что при жизни он был недооценен коллегами

Надежда Васильева Надежда Васильева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдова режиссера фильма «Брат» Алексея Балабанова костюмер Надежда Васильева в интервью NEWS.ru выразила мнение, что он был недооценен коллегами и критиками. Он и сам, по ее словам, критически относился к своим лентам и не считал себя талантливым.

Он все время с недоверием спрашивал: «Правда, что не дерьмо сняли?» Художник не может быть доволен. Если он доволен, тогда он не художник, — считает собеседница.

По ее словам, Алексей даже и представить не мог бы, что созданные им фильмы и его самого будут помнить спустя годы. Если бы он узнал об этом, то, по ее мнению, очень удивился бы.

Он даже не подозревал, что будет происходить то, что сейчас творится с его фильмами. Ему бы в голову это не приходило. Его мама до сих пор удивляется [посмертной популярности сына]. И я удивляюсь. Его при жизни не очень гладили, — резюмировала Васильева.

Вчера, 30 октября, в прокат вышел документальный фильм режиссера Григория Сельянова «Брат навсегда», посвященный Алексею Балабанову и его культовой ленте.

Ранее кинорежиссер Алексей Учитель заявил, что Балабанов умел создавать кино авторское и одновременно массовое. Он уточнил, что это редкое качество, так как обычно удается создавать либо талантливое авторское кино, либо массовый продукт.

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева заявила, что в ремейке фильма «Брат» главного героя Данилу Багрова мог бы сыграть актер Юра Борисов. Она назвала Борисова лучшим актером нашего времени, а себя — его поклонницей.

