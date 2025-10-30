Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:26

Звезда «Холопа» назвала претендента на главную роль в ремейке фильма «Брат»

Актриса Дибцева считает Борисова лучшим претендентом на роль в ремейке «Брата»

Ольга Дибцева Ольга Дибцева Фото: Кинокомпания CTB

В ремейке фильма «Брат» главного героя Данилу Багрова мог бы сыграть актер Юра Борисов, выразила мнение в интервью NEWS.ru звезда сериала «Холоп» Ольга Дибцева. Она назвала Борисова лучшим актером нашего времени, а себя — его поклонницей.

Только Борисов, Юра Борисов. Он лучший, я абсолютная фанатка и ничего не могу с собой сделать, — заявила актриса.

Дибцева также выразила мнение, что фильм «Брат» мотивировал зрителей становиться сильнее и стараться преодолевать проблемы трудного времени в 90-е.

Сегодня 30 октября в кинопрокат выходит документальный фильм «Брат навсегда», посвященный балабановской ленте «Брат». Режиссерами выступили дети продюсера «Брат» Сергея Сельянова — Григорий и Анна.

Ранее сын режиссера фильма «Брат» Алексея Балабанова Федор рассказал, что тот был строгим, но справедливым отцом. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его мнению, сегодня этого качества многим не хватает.

Также сын Балабанова рассказал, как испортил один из кадров на съемках «Брата», высунувшись из-за угла. По его словам, это произошло, когда прогремел выстрел и повисла тишина, в этот момент его одолело любопытство.

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

