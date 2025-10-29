Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:35

«Запорол один из кадров»: Федор Балабанов вспомнил о съемках «Брата»

Сын Балабанова вспомнил, как испортил кадр на съемках «Брата»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сын Алексея Балабанова Федор рассказал NEWS.ru, как испортил один из кадров на съемках «Брата», высунувшись из-за угла. По его словам, это произошло, когда прогремел выстрел и повисла тишина, в этот момент его одолело любопытство.

Как известно, в то время денег на кино было мало, поэтому снимали, в частности, в нашей квартире. Вот на этих съемках я непосредственно присутствовал и даже допустил такую оплошность, что запорол один из кадров в тот момент, когда произошел выстрел, когда персонаж Сергея Бодрова Данила убивает бандитов. Я выглянул из-за угла, потому что была тишина и было интересно, что происходит, и попал в кадр. Сразу закричали: «Стоп!» и меня увели в другое помещение, — рассказал Федор.

Сын режиссера отметил, что тогда кино снимали на пленку и это был не самый приятный эпизод для съемочной группы.

В четверг, 30 октября, в широкий прокат выходит документальный фильм «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова. Его сняли Григорий и Анна Сельяновы, сын и невестка продюсера Сергея Сельянова. В документальной ленте снялись актеры, которые играли в «Брате», а также сыновья Балабанова Федор и Петр. Они были еще детьми, когда снимался фильм.

Ранее сын Алексея Балабанова Федор назвал его строгим, но справедливым отцом. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его словам, сегодня этого качества многим не хватает.

Алексей Балабанов
режиссеры
сыновья
кино
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?
Жен бойцов СВО с детьми предложили наказывать из-за одной хитрости
Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.