«Запорол один из кадров»: Федор Балабанов вспомнил о съемках «Брата» Сын Балабанова вспомнил, как испортил кадр на съемках «Брата»

Сын Алексея Балабанова Федор рассказал NEWS.ru, как испортил один из кадров на съемках «Брата», высунувшись из-за угла. По его словам, это произошло, когда прогремел выстрел и повисла тишина, в этот момент его одолело любопытство.

Как известно, в то время денег на кино было мало, поэтому снимали, в частности, в нашей квартире. Вот на этих съемках я непосредственно присутствовал и даже допустил такую оплошность, что запорол один из кадров в тот момент, когда произошел выстрел, когда персонаж Сергея Бодрова Данила убивает бандитов. Я выглянул из-за угла, потому что была тишина и было интересно, что происходит, и попал в кадр. Сразу закричали: «Стоп!» и меня увели в другое помещение, — рассказал Федор.

Сын режиссера отметил, что тогда кино снимали на пленку и это был не самый приятный эпизод для съемочной группы.

В четверг, 30 октября, в широкий прокат выходит документальный фильм «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова. Его сняли Григорий и Анна Сельяновы, сын и невестка продюсера Сергея Сельянова. В документальной ленте снялись актеры, которые играли в «Брате», а также сыновья Балабанова Федор и Петр. Они были еще детьми, когда снимался фильм.

Ранее сын Алексея Балабанова Федор назвал его строгим, но справедливым отцом. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его словам, сегодня этого качества многим не хватает.