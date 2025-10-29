Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:26

«Был строгим, но справедливым»: сын Алексея Балабанова высказался об отце

Сын Алексея Балабанова Федор назвал отца строгим, но справедливым

Алексей Балабанов Алексей Балабанов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Режиссер Алексей Балабанов был строгим, но справедливым отцом, рассказал NEWS.ru его сын Федор. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его словам, сегодня этого качества многим не хватает.

Он был отцом строгим, но справедливым. Он очень серьезно всегда относился к договоренностям как с другими людьми, так и внутри семьи. Поэтому, если мы о чем-то договаривались, я должен был это сделать, иначе следовали санкции. И он был очень пунктуальный. Всегда по часам все сверял, — сказал Федор Балабанов.

Он отметил, что отец был четким, но не жестким человеком. Федор Балабанов вспомнил, что с отцом они часто вместе смотрели фильмы и обсуждали их. Так, например, они смотрели «Звездные войны» и «Разборку в Бронксе». Авторское и более сложное для понимания ребенком кино Алексей Балабанов смотрел один.

Не было такого, чтобы он меня усаживал и говорил: «Давай будем образовываться и смотреть Тарковского», — сказал Федор.

30 октября в широкий прокат выходит документальный фильм «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова. Его сняли Григорий и Анна Сельяновы, сын и невестка продюсера Сергея Сельянова. В документальной ленте снялись актеры, которые играли в «Брате», и сыновья Балабанова Федор и Петр.

Недавно стало известно, что знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица хочет получить российское гражданство. Он пояснил, что, вероятно, это произойдет после того, как экранизирует русский роман.

Виктория Колодонова
