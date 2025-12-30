Андреасян раскритиковал современное образование в сфере кино

Образование в сфере кино осталось некачественным, в киношколах используют старые схемы преподавания, сказал NEWS.ru режиссер Сарик Андреасян. Он отметил, что студентам рассказывают о кино начала ХХ века и совсем не объясняют, как строится современное кино.

Образование как было плохим, так и осталось. И я получал плохое образование, и они [нынешние студенты] получают плохое образование. Всем преподают кино, которое было в начале XX века, а не XXI. Вы не можете выучить современное кино, — сказал Андреасян.

Режиссер пояснил, что специалисты, разбирающиеся в современном кино, снимают фильмы, им некогда открывать частные киношколы и заниматься преподаванием. По словам Андреасяна, история кино — это прекрасно, но уделять этому все пять лет обучения не стоит.

Ты должен научиться всему сам. Не стоит рассчитывать, что произойдет чудо и есть мастерская, где расскажут, как [режиссер] Джеймс Кэмерон делал «Аватара» или как [режиссер] Джордж Лукас создавал спецэффекты, — резюмировал Андреасян.

Ранее Андреасян рассказал, что за свою жизнь посмотрел около восьми тысяч фильмов. По его словам, в месяц ему удается посмотреть порядка 20 картин.