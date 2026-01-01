В России выросли ставки утильсбора на транспорт Утильсбор на автомобили и прицепы в России проиндексировали на 10–20%

В России с 1 января 2026 года прошло плановое повышение ставок утилизационного сбора на автомобили и прицепы в рамках утвержденной долгосрочной шкалы индексации, сообщает РИА Новости. Ставки выросли на 10–20% в зависимости от категории транспорта. Изменения связаны с поэтапным пересмотром утильсбора до 2030 года.

Для легковых автомобилей размер утильсбора зависит от объема и мощности двигателя, для грузовиков — от возраста и массы. Повышение с 2026 года стало очередным этапом после индексации ставок на 70–85%, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года. В дальнейшем утильсбор для легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться ежегодно с 1 января.

Льготные коэффициенты для частных лиц, ввозящих автомобили в Россию, остаются. С 1 декабря 2025 года для их применения будет необходимо, чтобы мощность двигателя не превышала 160 лошадиных сил. Для дорожно-строительной техники утильсбор будет ежегодно расти на 15%. При этом для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков индексация отложена и вступит в силу не раньше 2026 и 2028 годов.

Ранее Минпромторг России предложил автопроизводителям отсрочку по уплате утилизационного сбора за 2025–2026 годы. Компании смогут перечислить платежи до середины декабря 2026-го при условии заключения специального инвестиционного контракта.