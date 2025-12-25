Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору В России предложили отложить до декабря 2026 года утильсбор для автозаводов

Минпромторг предложил отсрочку по утилизационному сбору для автопроизводителей, следует из данных на сайте министерства. Они смогут оплатить сбор за 2025–2026 годы до середины декабря 2026-го. Условием станет заключение специального инвестиционного контракта.

За четвертый квартал 2025 года и за первый-второй кварталы 2026 года крупнейший производитель <…>, а также крупнейший производитель, осуществляющий производство прицепов, осуществляют уплату утилизационного сбора до 15 декабря 2026 года, — говорится в документе.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал, что утилизационный сбор увеличился 1 декабря 2025 года — он затронул автомобили с мотором мощнее 160 л. с. А 1 января 2026 года «утиль» вновь будет увеличен — ставки должны вырасти на 20%.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами. Он также призвал россиян присмотреться к отечественному автопрому.