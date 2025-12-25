Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору

Минпромторг предложил отсрочку по утилизационному сбору для автопроизводителей, следует из данных на сайте министерства. Они смогут оплатить сбор за 2025–2026 годы до середины декабря 2026-го. Условием станет заключение специального инвестиционного контракта.
За четвертый квартал 2025 года и за первый-второй кварталы 2026 года крупнейший производитель <…>, а также крупнейший производитель, осуществляющий производство прицепов, осуществляют уплату утилизационного сбора до 15 декабря 2026 года, — говорится в документе.
Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал, что утилизационный сбор увеличился 1 декабря 2025 года — он затронул автомобили с мотором мощнее 160 л. с. А 1 января 2026 года «утиль» вновь будет увеличен — ставки должны вырасти на 20%.
Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами. Он также призвал россиян присмотреться к отечественному автопрому.