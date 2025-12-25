Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 20:01

Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору

В России предложили отложить до декабря 2026 года утильсбор для автозаводов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минпромторг предложил отсрочку по утилизационному сбору для автопроизводителей, следует из данных на сайте министерства. Они смогут оплатить сбор за 2025–2026 годы до середины декабря 2026-го. Условием станет заключение специального инвестиционного контракта.

За четвертый квартал 2025 года и за первый-второй кварталы 2026 года крупнейший производитель <…>, а также крупнейший производитель, осуществляющий производство прицепов, осуществляют уплату утилизационного сбора до 15 декабря 2026 года, — говорится в документе.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал, что утилизационный сбор увеличился 1 декабря 2025 года — он затронул автомобили с мотором мощнее 160 л. с. А 1 января 2026 года «утиль» вновь будет увеличен — ставки должны вырасти на 20%.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами. Он также призвал россиян присмотреться к отечественному автопрому.

транспорт
утильсбор
машины
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения
Шквальный ветер в Петербурге начал валить елки
«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака
Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки
«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине
ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов
Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году
Ветеранам СВО начнут устанавливать новые протезы в 2026 году
Собянин рассказал о летевшем на Москву беспилотнике
Цивилева рассказала о поддержке военных с инвалидностью
Москвичей просят отказаться от машин до конца недели
«Придумки журналистов»: Онищенко разнес миф о гонконгском гриппе в России
Лель тепло описала Алентову и Меньшова
Подсчитана стоимость наследства Алентовой
На дорогах России разрешат разгоняться до 150 км/ч
Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов
Захарова: первопричиной крушения AZAL стали украинские дроны
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Бабуля готовила именно так: рецепт настоящих белорусских драников
Семья и жизнь

Бабуля готовила именно так: рецепт настоящих белорусских драников

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.