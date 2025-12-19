Новый год-2026
19 декабря 2025

Путин посоветовал покупать российские автомобили

Президент России Владимир Путин посоветовал участнице большой пресс-конференции и прямой линии в Москве присмотреться к отечественному автопрому после того, как девушка задала вопрос про повышение цен из-за утилизационного сбора на импортные автомобили. Она рассказала, что копила на иномарку пять лет, однако покупку пришлось отложить из-за повышения цены.

Обсуждая утилизационный сбор и рост цен, глава государства пояснил, что правительство знает о проблеме, которая затрагивает россиян в крупных городах. Он связал это с попыткой Минфина получить дополнительные доходы для развития технологической сферы, тем самым обозначив дилемму между фискальными мерами и нагрузкой на покупателей.

Конечно я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома, — ответил глава России.

Глава России отметил, что в условиях роста стоимости автомобилей выбор отечественной машины становится более разумным, и подчеркнул, что считает целесообразным отдавать предпочтение продукции российского автопрома, добавив, что было бы странно советовать приобретать иностранные машины.

С 1 декабря на российском автомобильном рынке введены в действие повышенные ставки утильсбора для большинства импортных автомобилей. Повышение сбора составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от объема и мощности двигателя. Ключевым изменением стала отмена льготного утильсбора для физических лиц, ввозящих автомобили мощнее 160 лошадиных сил.
