С 1 декабря в России вырос утильсбор В России вступили в силу повышенные ставки утильсбора для иномарок

С 1 декабря на российском автомобильном рынке введены в действие повышенные ставки утильсбора для большинства импортных автомобилей, передает «Петербургская пресса». Повышение сбора составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от объема и мощности двигателя.

Ключевым изменением стала отмена льготного утильсбора для физических лиц, ввозящих автомобили мощнее 160 лошадиных сил. Теперь расчет ведется по ставкам, предназначенным для коммерческих компаний: базовая ставка в 20 000 тыс. умножается на коэффициент, который учитывает объем и мощность двигателя. В результате сумма сбора может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей.

Рост утильсбора в первую очередь ударил по популярным кроссоверам и автомобилям бизнес-класса с мощными двигателями, таким как BMW X5 и Toyota RAV4. На фоне ожидаемого повышения в октябре россияне массово скупали подержанные автомобили из-за рубежа, в результате чего доля неофициального импорта достигла максимума с апреля 2022 года. Вследствие ажиотажного спроса цены на подержанные иномарки за последние три месяца выросли на 20%.

Ранее эксперт Дмитрий Гайдукевич заявил, что после изменения методики расчета утилизационного сбора на рынке станут более привлекательными нишевые и относительно редкие модели. В качестве альтернатив он назвал родстер Mazda MX-5, внедорожник Suzuki Jimny и минивэн Volkswagen Transporter/Caravelle.