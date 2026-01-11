Атака США на Венесуэлу
11 января 2026

На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации

В Раде заявили о намерении отменить отсрочку от мобилизации для мужчин

Верховная рада рассмотрит законопроект об отмене отсрочки от мобилизации по учебе для мужчин старше 25 лет, передает слова депутата Сергея Бабака «Страна.ua». По словам парламентария, решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны.

Один из таких законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины возрастом 25+, которые будут поступать в заведения высшего образования, или профессионального, или профессионального предвысшего образования не будут иметь права на отсрочку, — подчеркнул Бабак.

Отмечается, что в 2024–2025 годах на Украине резко вырос интерес мужчин старше 25 лет к предвысшему образованию. В 2024 году на этот уровень образования вступили 55 581 человек, а в 2025-м — 24 819.

Ранее новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов признал наличие глубокого кризиса в работе территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Он заявил, что коррупционные схемы и произвол сотрудников военкоматов напрямую бьют по военной безопасности государства и обороноспособности ВСУ.

