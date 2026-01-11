Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:55

В Финляндии украинский автобус с пассажирами вылетел в кювет

Фото: Global Look Press
В Северной Похьянмаа в Финляндии украинский автобус с пассажирами вылетел в кювет на кольцевой развязке между Национальным шоссе 4 и Асемантие, передает Yle. Обошлось без пострадавших.

По информации полиции, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса. Несмотря на его попытку экстренного торможения, транспортное средство все же вылетело в кювет.

Ранее на трассе Р-21 «Кола» в Карелии произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали девять человек, включая пятерых детей. Спасатели из отделения пожарной части № 35 города Олонца прибыли на место происшествия и оказали помощь в эвакуации пострадавших. Все транспортные средства получили значительные повреждения.

До этого в Октябрьском районе Улан-Удэ водитель Lexus не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку. За рулем был 23-летний молодой человек со стажем вождения 1,5 года. В результате аварии пострадали два человека: 16-летняя школьница и 61-летняя женщина. Они были доставлены в медицинское учреждение.

