11 января 2026 в 18:59

Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА

Лусиано Гонду перешел из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА

Лусиано Гонду Лусиано Гонду Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита», сообщили в пресс-службе «красно-синих». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.

Лусиано Гонду — в ПФК ЦСКА! Аргентинец подписал контракт с нашим клубом до конца сезона-2029/30. Лусиано переходит к нам из петербургского «Зенита». Нападающий также выступал за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже, — говорится в сообщении ФК.

Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024 года из аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В текущем сезоне спортсмен провел за петербургскую команду 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

Ранее сообщалось, что 26-летний защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

ЦСКА
футболисты
Москва
ФК Зенит
переходы
