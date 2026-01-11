Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 18:55

Матч юниоров АХЛ закончился кулачным боем

Дети устроили массовую драку в перерыве матча фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз»

Игрок команды «Херши Беарз» Игрок команды «Херши Беарз» Фото: Frank Jansky/Global Look Press
В штате Пенсильвания в перерыве матча чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) между «Херши Беарз» и «Кливленд Монстерс» на льду вспыхнула массовая драка с участием юниоров, сообщает РИА Новости Спорт. Зрители запечатлели на видео, как маленькие спортсмены активно применяли силовые приемы против сверстников.

Конфликт на площадке продолжался несколько минут, приковывая внимание всего стадиона. Из-за отсутствия официальных арбитров на детской встрече процесс никто не контролировал. Взрослые представители команд и персонал арены также не вмешивались в происходящее.

Несмотря на эмоциональное происшествие, основная игра завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2. Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» смог удержать преимущество.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ввязался в драку в матче НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Конфликт вспыхнул в первом периоде, когда защитник «Оттавы» Артем Зуб толкнул белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса. Ему потребовалась медицинская помощь.

хоккей
юниоры
драки
пенсильвания
АХЛ
