Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку

Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку Овечкин подрался из-за фола россиянина Зуба в матче НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ввязался в драку в матче НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Конфликт вспыхнул в первом периоде, когда защитник «Оттавы» Артем Зуб толкнул белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса. Ему потребовалась медицинская помощь.

По ходу эпизода за Протаса, помимо Овечкина, вступился другой партнер по звену — канадец Дилан Строум. Он ткнул Зуба клюшкой, в то время как Овечкина от игрока «Оттавы» оттащили защитники Майкл Амадио и Джейк Сандерсон. Капитан «Вашингтона» также вступил в короткую перепалку с Амадио.

В результате судьи наказали Зуба двойным малым штрафом за грубость и подножку, а Строум получил двухминутное удаление за грубость. Протас после медицинской проверки вернулся на лед и продолжил матч. Сам Овечкин очков не набрал. Матч завершился победой «Оттавы» 4:3.

Ранее Овечкин отдал результативную передачу в игре НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Этот ассист помог ему набрать 34 очка за сезон и занять девятое место в истории лиги по результативности в большинстве.