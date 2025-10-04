Капитан юношеской сборной России рассказал, как удалось победить в финале

Команде сборной России по футболу на Играх стран СНГ удалось переломить ход финального матча и одержать победу над сборной Азербайджана благодаря собранности и вере в собственные силы, рассказал капитан Егор Шилкин в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, поворотный момент случился во втором тайме.

Команда справилась, первый тайм — контроль был за нами, во втором не очень начали, но смогли переломить ход игры и выиграть, — рассказал Шилкин.

По словам капитана, после пропущенного гола на первых минутах второго тайма игрокам не хватило характера, но затем они сумели его проявить. Во время перерыва Шилкин напомнил команде, как важно абстрагироваться от внешних мыслей и собраться ради победы.

Сборная России, составленная из игроков не старше 15 лет, обыграла в финале команду Азербайджана со счетом 3:2. Победные мячи забили Клим Денисов, Иван Кузьмин и Ратмир Лукьянов — все три гола были оформлены в течение трех минут. Старшим тренером команды является Валентин Гавва.

Ранее главный тренер сборной России Валентин Гавва раскрыл нестандартную тактику, которая помогла команде завоевать золото. По его словам, перед матчами футболисты психологически воздействовали на соперников, заявляя о намерении уступить первые мячи, но при этом начинали доминировать с первых минут игры.