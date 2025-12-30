В СФ заявили о непоправимых последствиях атаки на резиденцию Путина Сенатор Джабаров: атакой на резиденцию Путина Зеленский подписал себе приговор

Президент Украины Владимир Зеленский сделал роковой шаг, допустив атаку ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Россия не останется равнодушной к таким действиям.

Зеленский, по сути, подписал некий приговор. Такие вещи, как [атака ВСУ на резиденцию Путина], не прощаются. Пусть ходит и оглядывается. Эти прогулки по Киеву, поездки за рубеж совершенно спокойные под честное слово нашего президента [Владимира Путина], что он никогда не будет за ним охотиться. Я думаю, что это позади. Такие вещи прощать нельзя, и мы не будем это прощать. Полагаю, что решение принято. Время покажет, когда оно будет реализовано, — высказался Джабаров.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что удар дронов по резиденции Путина был нужен Зеленскому, чтобы укрепить свои позиции на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Однако, по словам парламентария, атака дала обратный результат.